США завезли в страну НАТО в Европе партию новейших Abrams

«В настоящее время в одном из портов идет разгрузка 32 танков M1A2. В конечном итоге они поступят на вооружение Войска Польского, но сначала пройдут переработку на предприятиях», — заявил Бейда в соцсети X. Он уточнил, что речь идет о четвертой поставке по действующему контракту с США.