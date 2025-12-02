Военный эксперт Степанов: до освобождения ДНР осталось несколько населенных пунктов

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал о том, что российский лидер Владимир Путин посетил один из командных пунктов объединенной группировки войск, где ему представили доклады о взятии под контроль Красноармейска и Волчанска (Харьковская область). Начальник Генерального штаба Вооруженных сил России, генерал армии Валерий Герасимов доложил главе государства о том, что ВС РФ намерены провести операцию по освобождению Гуляйполя в Запорожской области.