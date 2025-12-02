Ричмонд
Экс-директор АО «Спецавтохозяйство» Хабаровска отправится в колонию

В Хабаровск вынесен приговор бывшему директору АО «Спецавтохозяйство по санитарной очистке г. Хабаровска». Его признали виновным в злоупотреблении должностными полномочиями по части 3 статьи 285 УК РФ.

Источник: Freepik

Как сообщили в прокуратуре Хабаровского края, руководитель предприятия пропускал мусоровозы нескольких организаций на перегрузочную станцию, не принимая с них плату — такая договоренность у него была с ООО «Китон Авто» и ООО «Китон Авто ДВ». Тем самым администрации Хабаровска причинен ущерб свыше 15 миллионов рублей и АО САХ — 156 миллионов рублей.

Суд приговорил его к 4 годам лишения свободы. Отбывать наказание он будет в исправительной колонии общего режима. С подсудимого взыскано 15,6 миллиона рублей в счет возмещения ущерба. Его соучастники также стали фигурантами уголовных дел.