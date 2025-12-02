Экс-директор АО «Спецавтохозяйство» Хабаровска отправится в колонию

Как сообщили в прокуратуре Хабаровского края, руководитель предприятия пропускал мусоровозы нескольких организаций на перегрузочную станцию, не принимая с них плату — такая договоренность у него была с ООО «Китон Авто» и ООО «Китон Авто ДВ». Тем самым администрации Хабаровска причинен ущерб свыше 15 миллионов рублей и АО САХ — 156 миллионов рублей.