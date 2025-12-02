Ричмонд
В Красноярском крае за сутки потушили 25 пожаров

В минусинском садовом товариществе «Колос» сгорел дом.

Источник: Комсомольская правда

За прошедшие сутки в Красноярском крае потушили 25 пожаров, погибших нет. Об этом сегодня, 2 декабря, сообщила пресс-служба регионального МЧС.

Так, в минусинском садовом товариществе «Колос» сгорел дом на площади 78 «квадратов». На тушение привлекались 11 человек и четыре единицы техники. Предварительная причина пожара — короткое замыкание электрокотла и его разгерметизация.

— В Минусинске на улице Абаканской сгорела легковая машина, пострадал мужчина. Всего на ликвидацию последствий ДТП спасатели выезжали пять раз, — добавили в МЧС.

Происшествий на акваториях края специалисты не зафиксировали.