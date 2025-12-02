ДТП с участием трёх автомобилей произошло во Владивостоке — пострадали женщина и ребёнок

Водитель Honda Freed стал причиной серьёзного ДТП с пострадавшими в районе Луговой во Владивостоке, сообщила пресс-служба УМВД России по Приморскому краю.
«По предварительной информации, 1 декабря в 15.50 50-летний водитель автомобиля Honda Freed, двигаясь со стороны улицы Светланская в направлении Баляева, при повороте налево не уступил дорогу транспортному средству, которое двигалось во встречном направлении и совершил столкновение с автомобилем Changan UNI-T. От удара кроссовер столкнулся с попутно движущейся автомашиной Subaru Trezia», — говорится в сообщении.
В салоне Changan UNI-T находились 26-летняя женщина и годовалый ребёнок — оба получили травмы. Их жизни ничто не угрожает: пострадавшим оказана медицинская помощь, лечение проходит амбулаторно.
Отмечается, что стаж управления транспортными средствами водителя Honda Freed составляет 20 лет. Однако в этом году он уже 12 раз нарушал ПДД и привлекался к административной ответственности. В момент ДТП он был трезв.
По факту аварии составлен административный протокол по части 1 статьи 12.24 КоАП РФ (нарушение ПДД, повлёкшее причинение вреда здоровью). Назначены необходимые экспертизы. По итогам проверки будет принято процессуальное решение.
Напомним, врио начальника управления ГАИ Приморья Юрий Колесников сообщил на круглом столе, посвящённом профилактике управления транспортными средствами в нетрезвом состоянии, что одна из ключевых причин аварий в Приморье — превышение скорости. Водители находят способы обманывать камеры фотофиксации, что приводит к рискованной манере езды. На высокой скорости автомобилистам сложнее справляться с управлением на поворотах, что грозит заносом или выездом на встречную полосу.