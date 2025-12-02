ЧП с задержкой поезда «Сапсан» 1 декабря: подробности

До этого в Минтрансе предложили фиксировать нарушения на железной дороге с помощью распознавания лиц, мотивируя это заботой о безопасности. В Минцифры отреагировали, что текст законопроекта им еще не поступал, и указали на необходимость согласия граждан для использования их биометрических данных. Минтранс в ответ заявил, что не планирует применять эти данные в оперативно-розыскных целях.