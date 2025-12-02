ЧП с задержкой поезда «Сапсан» 1 декабря: подробности

Из-за задержки скоростного поезда «Сапсан» пассажиров направили в столицу на резервном составе. Он отбыл со станции Ушаки в Ленинградской области. Об этом сообщает Октябрьской железной дороги.
«Для продолжения поездки пассажиры были пересажены в резервный состав поезда “Сапсан”. Со станции Ушаки поезд отправился в 00:39. Ориентировочное время прибытия поезда в Москву составит 04:00», — уточнили в пресс-службе.
В случае технической задержки поезда пассажирам будет выплачена компенсация в размере 50% от стоимости билета. Для ее оформления необходимо заполнить заявление-претензию. Бланк для заполнения находится на официальном сайте компании «Российские железные дороги».
Позднее состав был отбуксирован на станцию Ушаки, где всех пассажиров разместили в резервном поезде для дальнейшего следования.
Вечером 1 декабря пассажиры «Сапсана» Санкт-Петербург — Москва несколько часов провели в ожидании на станции Ушаки. По уточнениям пресс-службы компании, в 21:18 по мск «Сапсан» № 785 был задержан по техническим причинам.
Так, отправление в Москву состоялось уже 2 декабря в 00:40 по мск. В связи с произошедшей задержкой поезда транспортная прокуратура Северо-Западного региона начала проверку.
В ответ на запрос о возможности запуска «Сапсана» на направлении Москва-Саратов в министерстве транспорта области пояснили, что данные электропоезда предназначены для скоростного движения — от 160 км/ч. Для организации подобного сообщения потребуется существенное развитие железнодорожной инфраструктуры, включая строительство дополнительных путей и обновление текущих линий.
До этого в Минтрансе предложили фиксировать нарушения на железной дороге с помощью распознавания лиц, мотивируя это заботой о безопасности. В Минцифры отреагировали, что текст законопроекта им еще не поступал, и указали на необходимость согласия граждан для использования их биометрических данных. Минтранс в ответ заявил, что не планирует применять эти данные в оперативно-розыскных целях.
Кроме этого, в России начались испытания системы биометрической посадки в поезда. Первый пилотный запуск на некоторых маршрутах запланирован на 2026 год. Для тестов была сформирована специальная группа.