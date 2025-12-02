В Хабаровском крае женщину осудили за защиту от мужа с ножом

По версии суда, инцидент произошёл в селе Мирное Хабаровского района во время распития спиртных напитков. Супруг систематически избивал и душил подсудимую, наносил удары по голове. В ответ на угрозу для жизни женщина взяла нож и ударила мужа в область живота. Потерпевшему были причинены телесные повреждения, включая ранение, которое квалифицируется как тяжкий вред здоровью.