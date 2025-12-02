В Хабаровском крае женщину осудили за защиту от мужа с ножом

Хабаровским районным судом Хабаровского края осуждена местная жительница, которая во время конфликта с супругом нанесла ему ножевые ранения, — сообщает сообщество судов Хабаровского края.
Изначально её обвиняли в покушении на убийство, однако суд установил, что женщина действовала при превышении пределов необходимой обороны.
По версии суда, инцидент произошёл в селе Мирное Хабаровского района во время распития спиртных напитков. Супруг систематически избивал и душил подсудимую, наносил удары по голове. В ответ на угрозу для жизни женщина взяла нож и ударила мужа в область живота. Потерпевшему были причинены телесные повреждения, включая ранение, которое квалифицируется как тяжкий вред здоровью.
Суд переквалифицировал действия женщины на ч. 1 ст. 114 УК РФ — умышленное причинение тяжкого вреда здоровью при превышении пределов необходимой обороны. Ей назначено наказание в виде ограничения свободы сроком 10 месяцев с возложением ряда ограничений.
Учитывая, что подсудимая длительное время находилась под стражей, она освобождена от отбывания назначенного наказания.
Приговор в законную силу на момент публикации не вступил и может быть обжалован в апелляционном порядке.