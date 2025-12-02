Работника склада в Приморье будут судить за случайно уничтоженные товары на 26 миллионов

Напоминаем, пожар на товарном складе гипермаркета строительных товаров «Леруа Мерлен» в Артёме произошёл в феврале 2024 года. Вскоре был задержан 39-летний подозреваемый — работник склада. Было установлено, что пожар возник из-за грубого нарушения правил пожарной безопасности: мужчина, покурив, бросил тлеющий окурок на деревянный паллет, лежавший возле горючих материалов, и покинул помещение, так и не затушив сигарету.
Из-за такой небрежности возник пожар, пламя распространилось по всему складу и соседним помещениям, площадь пожара достигла 700 квадратных метров. К счастью, до торговых залов огонь не добрался, пострадавших нет (была проведена эвакуация), но ущерб владельцам гипермаркета исчисляется десятками миллионов рублей.
Мужчине предъявлено обвинение по ч. 1 ст. 168 УК РФ (уничтожение чужого имущества в крупном размере, совершенное путем неосторожного обращения с источником повышенной опасности). Его дело передано в мировой суд Артёма.