В Хабаровске пожар охватил деревянное строение и ранил мужчину

Огонь полностью охватил дом, пострадавший госпитализирован.

Источник: Соцсети

В ночь на 2 декабря на улицу Хасановскую в Хабаровске поступил вызов о пожаре в деревянном строении, приспособленном под жильё, — сообщает МЧС Хабаровского края.

На момент прибытия пожарных здание, обшитое сайдингом, было полностью охвачено огнём.

Для ликвидации возгорания потребовалось около полутора часов. В результате пожара мужчина получил ожоги различной степени тяжести и был госпитализирован в лечебное учреждение. Площадь возгорания составила около 20 квадратных метров.

Обстоятельства происшествия устанавливают специалисты Госпожнадзора МЧС России.