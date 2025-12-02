В Хабаровске пожар охватил деревянное строение и ранил мужчину

В ночь на 2 декабря на улицу Хасановскую в Хабаровске поступил вызов о пожаре в деревянном строении, приспособленном под жильё, — сообщает МЧС Хабаровского края.
На момент прибытия пожарных здание, обшитое сайдингом, было полностью охвачено огнём.
Для ликвидации возгорания потребовалось около полутора часов. В результате пожара мужчина получил ожоги различной степени тяжести и был госпитализирован в лечебное учреждение. Площадь возгорания составила около 20 квадратных метров.
Обстоятельства происшествия устанавливают специалисты Госпожнадзора МЧС России.