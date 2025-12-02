Ричмонд
Красноярец зарезал коллегу

54-летнего жителя Красноярска заключили под стражу по подозрению в убийстве.

Источник: РИА "Новости"

Преступление было совершено в ночь с 28 на 29 ноября 2025 года в подъезде дома по улице 26 Бакинских комиссаров. По данным следствия, к злоумышленнику пришел 60-летний знакомый с работы. Во время совместного застолья между мужчинами возник конфликт, в ходе которого хозяин квартиры нанес гостю несколько ударов ножом в область груди.

От полученных телесных повреждений потерпевший скончался на месте. Его тело обнаружили соседи подозреваемого.

В ближайшее время мужчине будет предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство). По уголовному делу выполняются необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.

