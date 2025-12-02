Красноярец зарезал коллегу

Преступление было совершено в ночь с 28 на 29 ноября 2025 года в подъезде дома по улице 26 Бакинских комиссаров. По данным следствия, к злоумышленнику пришел 60-летний знакомый с работы. Во время совместного застолья между мужчинами возник конфликт, в ходе которого хозяин квартиры нанес гостю несколько ударов ножом в область груди.
От полученных телесных повреждений потерпевший скончался на месте. Его тело обнаружили соседи подозреваемого.
В ближайшее время мужчине будет предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство). По уголовному делу выполняются необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.
