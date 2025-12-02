Хранившую детские останки в чемоданах женщину приговорили к пожизненному сроку

Громкое дело о детских останках, вызвавшее в 2022 году международный резонанс, получило окончательное судебное решение.
В Новой Зеландии к пожизненному сроку приговорена женщина, чьи чемоданы с останками двух детей были случайно куплены на распродаже заброшенного склада. Об этом сообщило Reuters.
Останки обнаружила семья из Окленда, которая приобрела содержимое складской ячейки, не зная, что внутри. Лишь привезя чемоданы домой, покупатели столкнулись с жуткой находкой.
Следствие установило: прежняя арендатор ячейки переехала в Южную Корею в 2018 году и сменила имя на Хакен Ли. Осенью 2022 года её экстрадировали в Новую Зеландию. На допросах женщина призналась, что дала детям в возрасте восьми и шести лет смертельную дозу снотворного. Затем спрятала тела в пластиковые пакеты и разместила в чемоданах. Неоплаченный долг за аренду привёл к выставлению содержимого ячейки на продажу, что и раскрыло преступление.
В суде Ли заявляла о невменяемости на момент действий, однако суд признал её виновной. Женщина получила пожизненное лишение свободы.
