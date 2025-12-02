Хранившую детские останки в чемоданах женщину приговорили к пожизненному сроку

Следствие установило: прежняя арендатор ячейки переехала в Южную Корею в 2018 году и сменила имя на Хакен Ли. Осенью 2022 года её экстрадировали в Новую Зеландию. На допросах женщина призналась, что дала детям в возрасте восьми и шести лет смертельную дозу снотворного. Затем спрятала тела в пластиковые пакеты и разместила в чемоданах. Неоплаченный долг за аренду привёл к выставлению содержимого ячейки на продажу, что и раскрыло преступление.