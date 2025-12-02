Драпеко: восстановить справедливость по делу Долиной может Верховный Суд

Верховный суд может восстановить справедливость по делу о мошенничестве с квартирой Долиной, заявила в беседе с aif.ru депутат Государственной Думы Елена Драпеко.
«Дело пока не рассматривал не Верховный Суд. Надеюсь, он восстановит справедливость», — отметила она.
Драпеко объяснила, что протестные настроения в обществе, которые вызвала история с мошенничеством с квартирой Долиной, связаны с тем, что люди считают решение суда несправедливым.
«Протест в обществе связан с тем, что принятые судом решения возможно законны, но не справедливы по отношению к добросовестному приобретателю. Надеюсь, Комитет по собственности ГД и Комитет по законодательству найдут решение. И новый Председатель Верховного Суда мне кажется опытным и порядочным человеком», — сказала парламентарий.
Ранее адвокат покупательницы квартиры Ларисы Долиной Полины Лурье сообщила aif.ru, что ее доверительница намерена продолжить бороться за возвращение имущества. Она подала жалобу в Верховный Суд. По словам юриста Ивана Соловьева, Верховный Суд, скорее всего, вернет дело на повторное рассмотрение.