Женщина помогла полиции арестовать отца через 40 лет после убийства матери

Тело 36-летней Нэнси Гальвани нашли в августе 1982 года. Женщина была помещена в спальный мешок, привязанный к бетонному блоку. На теле обнаружили следы удушения. Полиция почти сразу задержала её мужа — пара находилась в процессе развода, и против него имелись косвенные улики. Однако прямых доказательств тогда не хватило, и прокуратура отказалась передавать дело в суд.