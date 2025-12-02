Женщина помогла полиции арестовать отца через 40 лет после убийства матери

В США спустя четыре десятилетия задержан Патрик Гальвани — супруг женщины, найденной мёртвой в заливе Сан-Франциско в 1982 году.
Тогда следствие не смогло собрать достаточных доказательств, и дело приостановили. Теперь, после новых показаний, 81-летний мужчина вновь предстал перед обвинением.
Тело 36-летней Нэнси Гальвани нашли в августе 1982 года. Женщина была помещена в спальный мешок, привязанный к бетонному блоку. На теле обнаружили следы удушения. Полиция почти сразу задержала её мужа — пара находилась в процессе развода, и против него имелись косвенные улики. Однако прямых доказательств тогда не хватило, и прокуратура отказалась передавать дело в суд.
Перелом произошёл только в ноябре 2025 года. Арест стал возможен благодаря многолетним усилиям дочери погибшей — Элисон. Она не раз обращалась в полицию, нанимала частного детектива и вела публичную кампанию, требуя возобновить расследование и обвиняя отца в убийстве матери. Давление принесло результат: следователи нашли новых свидетелей и смогли собрать дополнительные доказательства.
Прокуратура округа отмечает, что именно настойчивость Элисон Гальвани заставила правоохранителей вернуться к обстоятельствам преступления. Сам обвиняемый вину отвергает. До окончания судебного процесса он будет находиться под стражей.
