Пенсионерку обманом вынудили подписать договор купли-продажи квартиры в Иркутске

IrkutskMedia, 2 декабря. В ноябре 2025 года в Иркутске сотрудники регионального управления Росреестра предотвратили незаконную сделку. 79-летнюю хозяйку квартиры в одном из престижных районов пытались вынудить подписать договор продажи по заниженной цене — всего за 1 млн рублей.