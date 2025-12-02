Пенсионерку обманом вынудили подписать договор купли-продажи квартиры в Иркутске

IrkutskMedia, 2 декабря. В ноябре 2025 года в Иркутске сотрудники регионального управления Росреестра предотвратили незаконную сделку. 79-летнюю хозяйку квартиры в одном из престижных районов пытались вынудить подписать договор продажи по заниженной цене — всего за 1 млн рублей.
Как сообщает пресс-служба Росреестра, родственники вовремя заметили неладное и обратились за помощью в ведомство, которое оперативно вмешалось.
После получения обращения специалисты Росреестра совместно с сотрудниками МФЦ приняли у владелицы заявление о прекращении государственной регистрации перехода права.
Параллельно информация об инциденте была направлена в правоохранительные органы. Государственная регистрация была остановлена, и право собственности сохранилось за законной хозяйкой квартиры.
Ранее прокуратура Ангарска направила в суд уголовное дело в отношении 64-летней местной жительницы. Её обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ), повлекшем лишение гражданина права на жилое помещение.