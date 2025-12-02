Ричмонд
+2°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Пенсионерку обманом вынудили подписать договор купли-продажи квартиры в Иркутске

Жилье в престижном районе города хотели забрать всего за 1 млн рублей.

Источник: IrkutskMedia.ru

IrkutskMedia, 2 декабря. В ноябре 2025 года в Иркутске сотрудники регионального управления Росреестра предотвратили незаконную сделку. 79-летнюю хозяйку квартиры в одном из престижных районов пытались вынудить подписать договор продажи по заниженной цене — всего за 1 млн рублей.

Как сообщает пресс-служба Росреестра, родственники вовремя заметили неладное и обратились за помощью в ведомство, которое оперативно вмешалось.

После получения обращения специалисты Росреестра совместно с сотрудниками МФЦ приняли у владелицы заявление о прекращении государственной регистрации перехода права.

Параллельно информация об инциденте была направлена в правоохранительные органы. Государственная регистрация была остановлена, и право собственности сохранилось за законной хозяйкой квартиры.

Ранее прокуратура Ангарска направила в суд уголовное дело в отношении 64-летней местной жительницы. Её обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ), повлекшем лишение гражданина права на жилое помещение.