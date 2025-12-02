В Иркутске горел дом в садоводстве «Энергетик-2»

IrkutskMedia, 2 декабря. В Иркутске горел садовый двухэтажный дом в садоводстве «Энергетик-2» накануне днем, 1 декабря. К месту пожара были направлены восемь огнеборцев МЧС России и три автоцистерны.
Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по региону, в результате возгорания дом поврежден на 56 кв. метрах. Условием развития послужило позднее обнаружение. Причина устанавливается.
Ранее агентство сообщало, что двухэтажный дом горел на улице Болотной в заимке Якимовка АГО. 78-летний собственник занимался хозяйственными делами во дворе и увидел, что из окон дома идет густой черный дым.