Суд признал незаконной продажу Блиновской купленного ради номеров авто

Ответчик утверждал, что автомобиль покупался исключительно ради государственных номеров «001», которые Блиновская хотела перенести на другой автомобиль — Lamborghini. Для этого Porsche временно оформляли на неё, а затем продавали. Саму машину, по словам Зенькова, Блиновская считала технически изношенной и не представляющей ценности на фоне других машин семьи.