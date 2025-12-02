Ричмонд
Суд признал незаконной продажу Блиновской купленного ради номеров авто

Арбитражный суд Москвы признал недействительной продажу автомобиля Porsche Cayenne, которую Елена Блиновская переоформила в 2023 году на своего водителя Алексея Зенькова.

Суд постановил вернуть в конкурсную массу более 1,3 миллиона рублей — именно такую стоимость машины оценщики признали действительной на момент сделки.

По материалам дела, Porsche Cayenne Turbo S был продан за 300 тысяч рублей. Финансовый управляющий Мария Ознобихина заявила, что сделка совершена по заниженной цене и нанесла ущерб кредиторам. Суд согласился с доводами и посчитал цену существенно ниже рыночной.

Ответчик утверждал, что автомобиль покупался исключительно ради государственных номеров «001», которые Блиновская хотела перенести на другой автомобиль — Lamborghini. Для этого Porsche временно оформляли на неё, а затем продавали. Саму машину, по словам Зенькова, Блиновская считала технически изношенной и не представляющей ценности на фоне других машин семьи.

Финансовый управляющий оспаривает и другие сделки супругов Блиновских — по продаже Jeep Wrangler и Audi Q7. В ноябре 2024 года бизнесвумен была признана банкротом, а её имущество направлено на реализацию.

Весной суд приговорил Блиновскую к пяти годам лишения свободы, штрафу и запрету на коммерческую деятельность. В пользу государства взыскали 587 миллионов рублей. Блиновская была задержана в апреле 2023 года.

