В Хабаровске пожарные спасли женщину из горящего дома

Один из самых серьезных пожаров произошел в квартире на Воронежском шоссе. Возгорание началось около 11:30, и его хозяйке удалось самостоятельно выбраться. Однако ситуация осложнилась тем, что в квартире этажом выше оказалась заблокирована еще одна женщина. Пожарные оперативно применили специальное индивидуальное спасательное устройство и благополучно эвакуировали ее. На тушение огня, который уничтожил мебель и вещи на площади 20 квадратных метров, ушло почти два часа. Еще один пожар случился ночью на улице Хасановской, где полностью сгорело деревянное строение, обшитое сайдингом. Там пострадал мужчина, который получил ожоги и был доставлен в больницу.