Слюсарь: ночью БПЛА уничтожили в двух районах Ростовской области

Минувшей ночью силы ПВО уничтожили украинские беспилотники в двух районах Ростовской области.

Источник: РИА "Новости"

«В Ростовской области ночью БПЛА уничтожены в Белокалитвинском и Шолоховском районах», — сообщил губернатор Юрий Слюсарь.

По предварительным данным, пострадавших нет. Информация о последствиях уточняется.

Ранее в результате атаки украинских БПЛА в ночь на 1 декабря было повреждено 16 домов в Северском районе Кубани.

