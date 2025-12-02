Школьница «заказала» избиение одноклассников студенту колледжа в Приморье — соцсети

Как утверждается со слов матери пострадавших подростков, избиение мальчиков могла заказать их одноклассница. 26 ноября 2025 года братьев подкараулила группа из шести молодых людей в возрасте 17 — 18 лет, возглавляемая студентом местного колледжа. Он избил школьников, остальные наблюдали за происходящим как «группа поддержки». Одному из братьев были нанесены множественные удары руками и ногами по телу, второму — по голове.
Эта же компания юношей, как пишут местные telegram-каналы, причастна к избиению другого школьника днём ранее, а после нападения на близнецов-шестиклассников они планировали расправиться с другим подростком, но не успели, так как полиция начала расследовать эти нападения и задержала хулиганов.
Сообщается, что из трёх избитых мальчиков двое госпитализированы. Одному ребёнку якобы диагностировали множественные переломы кости носа со смещением, ушиб глаза, травмы зубов, пациента перевели на лечение во Владивосток. Второй мальчик временно утратил трудоспособность из-за травмы головы, он несколько дней находился в постели, не мог вставать из-за слабости и сонливости. Третий пострадавший отделался гематомой на лице.
Девочка, по поручению которых молодые люди напали на школьников, якобы уже дала показания, объяснив свои действия желанием подшутить над одноклассниками; а исполнителям преступления она озвучивала легенду, что одноклассники, над которыми надо учинить расправу, систематически издевались над ней.
Родители пострадавших детей выражают опасения, что организаторша преступления и исполнители, к которым они относят не только того, кто бил, но и тех, кто наблюдал за избиением, не имея намерений его предотвратить, могут уйти от ответственности в силу возраста.