Экс-чиновник осуждён за аферы при строительстве больницы в Комсомольске-на-Амуре

В Комсомольске-на-Амуре за мошенничество при строительстве Детского больничного комплекса осужден 63-летний бывший заместитель начальника по строительству объектов «Службы заказчика министерства строительства Хабаровского края», сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
Установлено, что между «Службой заказчика» и подрядчиком в 2017 году был заключен договор на строительство больницы. Начальником участка подрядчика был сын подсудимого, он же — единственный учредитель привлеченной субподрядной организации.
Сын изготовил при содействии отца подложные документы на работы, которые не собирался выполнять. Таким образом из бюджета края было похищено более 44 млн рублей.
При строительстве работы не были выполнены в полной мере, а также утрачены их результаты на сумму более 8 млн рублей. В результате деятельности и бездействия подсудимого общий ущерб превысил 52 млн рублей.
— Центральный районный суд Комсомольска-на-Амуре признал подсудимого виновным в использовании должностным лицом своих служебных полномочий вопреки интересам службы и пособничестве в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 5 ст. 33, ч. 4 ст. 159 и ч. 3 ст. 285 УК РФ). Он приговорен к 10 годам лишения свободы в колонии общего режима со штрафом в размере 500 тысяч рублей, с лишением права занимать должности в государственных органах и органах местного самоуправления сроком на 2 года. После отбытия наказания назначено ограничение свободы сроком на 1 год. На имущество обвиняемого наложен арест, — сообщили в прокуратуре Комсомольска-на-Амуре.
Соучастник находится в международном розыске, ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 6 лет.
Осужденный свою вину не признал, приговор обжалован.
