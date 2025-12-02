Экс-чиновник осуждён за аферы при строительстве больницы в Комсомольске-на-Амуре

— Центральный районный суд Комсомольска-на-Амуре признал подсудимого виновным в использовании должностным лицом своих служебных полномочий вопреки интересам службы и пособничестве в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 5 ст. 33, ч. 4 ст. 159 и ч. 3 ст. 285 УК РФ). Он приговорен к 10 годам лишения свободы в колонии общего режима со штрафом в размере 500 тысяч рублей, с лишением права занимать должности в государственных органах и органах местного самоуправления сроком на 2 года. После отбытия наказания назначено ограничение свободы сроком на 1 год. На имущество обвиняемого наложен арест, — сообщили в прокуратуре Комсомольска-на-Амуре.