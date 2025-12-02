В Ачинске поймали закладчика с крупной партией синтетики и и гашиша

На 662 километре трассы Р‑255 «Сибирь» инспекторы ДПС остановили автомобиль Lexus, за рулем которого находился 37-летний местный житель. В ходе досмотра в машине полицейские обнаружили и изъяли полимерный пакет с порошкообразным веществом светлого цвета, 12 гипсовых свертков и 4 свертка из изоляционной ленты красного цвета с веществами.
«Экспертиза подтвердила, в ассортименте у закладчика было около 213 гаммов синтетических наркотиков и более 12 гаммов гашиша», — сообщили в ГУ МВД России по Красноярскому краю.
Мужчина признался, что забрал оптовую закладку в соседнем городе для бесконтактного распространения в Ачинском округе. Но это было не все: в его гаражном боксе полицейские нашли еще 425 свертков, уже подготовленных к сбыту.
В отношении ранее судимого ачинца возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 30, п. «г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ «Покушение на незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере». Мужчина задержан в порядке ст. 91 УПК РФ.