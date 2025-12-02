Ричмонд
+2°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Сразу несколько иномарок раскидало по Култукскому тракту в результате ДТП

Информация о пострадавших и другие подробности дорожной аварии уточняются.

Источник: Соцсети

IrkutskMedia, 2 декабря. ДТП с участием нескольких иномарок произошло сегодня утром по Култукскому тракту. Как сообщают очевидцы, авария произошла на участке дороги в сторону поселка Чистые Ключи. На месте работают сотрудники Госавтоинспекции. Подробности дорожной аварии, а также информация о возможных пострадавших уточняются.

Ранее ДТП с участием двух иномарок произошло на перекрёстке Ленина и Карла Маркса. По информации сервиса 2ГИС (18+) на дороге образовалась длинная пробка. Подробности дорожной аварии, а также информация о возможных пострадавших уточняются.