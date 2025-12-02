Сразу несколько иномарок раскидало по Култукскому тракту в результате ДТП

IrkutskMedia, 2 декабря. ДТП с участием нескольких иномарок произошло сегодня утром по Култукскому тракту. Как сообщают очевидцы, авария произошла на участке дороги в сторону поселка Чистые Ключи. На месте работают сотрудники Госавтоинспекции. Подробности дорожной аварии, а также информация о возможных пострадавших уточняются.
Ранее ДТП с участием двух иномарок произошло на перекрёстке Ленина и Карла Маркса. По информации сервиса 2ГИС (18+) на дороге образовалась длинная пробка. Подробности дорожной аварии, а также информация о возможных пострадавших уточняются.