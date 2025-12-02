Пассажиры задержавшегося в Ленобласти поезда «Сапсан» выехали в Москву

Резервный поезд с пассажирами задержавшегося «Сапсана» выехал со станции Ушаки в Ленинградской области в сторону Москвы. Об этом во вторник, 2 декабря, сообщили в пресс-службе Октябрьской железной дороги.
— Для продолжения поездки всех пассажиров пересадили в резервный состав поезда «Сапсан». Со станции Ушаки он отправился в 00:39. Ориентировочное время прибытия поезда в Москву составит 4:00, — сказано в Telegram-канале ОЖД.
Отмечается, что пассажирам задержанного по техническим причинам поезда положена компенсация в размере 50 процентов от стоимости проезда. Для ее получения следует заполнить бланк претензии на выплату компенсации, который размещен на официальном сайте ОАО «РЖД».
12 пассажирских поездов задерживались по пути в Крым и обратно. Об этом 14 ноября сообщили в пресс-службе перевозчика «Гранд сервис экспресс».
Уточняется, что задерживаются как поезда, направляющиеся в Симферополь и Севастополь, так и те, которые из них выезжают. Время задержки варьируется от полутора до четырех часов.