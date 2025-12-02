Странная деталь исчезновения семьи Усольцевых всплыла через два месяца поисков

Сын Ирины от первого брака, Даниил Баталов, который ранее отрицал возможность побега, нашел в квартире вещь, заставившую его пересмотреть позицию. Молодой человек стал гостем программы «Малахов» и рассказал о своих сомнениях. Он настаивает, что нападение зверя исключено: в конце сентября медведи уходят в берлоги, волков в районе почти нет, а поток туристов делает нападение браконьеров маловероятным. Версию о заблудившихся он также отвергает. По его словам, Сергей имел большой опыт и знал местность, а сам Даниил, побывав на месте поисков, убедился, что отчим в таком месте не потерялся бы.