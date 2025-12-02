Странная деталь исчезновения семьи Усольцевых всплыла через два месяца поисков

В Красноярском крае продолжаются безрезультатные поиски семьи Усольцевых, пропавшей в сентябре во время похода к скале Буратинка. За два месяца не найдено ни одной зацепки, что усилило обсуждение версии о возможном бегстве семьи.
Сергей и Ирина Усольцевы ушли в тайгу 28 сентября вместе с 5-летней дочерью Ариной и 12-летним корги по кличке Лада. На маршруте они так и не появились. Основная официальная версия — семья заблудилась и погибла, однако отсутствие каких-либо следов породило альтернативные предположения. В сети появляются сообщения о том, что Усольцевых якобы видели в Таиланде и США, передает ТВЦ.
Сын Ирины от первого брака, Даниил Баталов, который ранее отрицал возможность побега, нашел в квартире вещь, заставившую его пересмотреть позицию. Молодой человек стал гостем программы «Малахов» и рассказал о своих сомнениях. Он настаивает, что нападение зверя исключено: в конце сентября медведи уходят в берлоги, волков в районе почти нет, а поток туристов делает нападение браконьеров маловероятным. Версию о заблудившихся он также отвергает. По его словам, Сергей имел большой опыт и знал местность, а сам Даниил, побывав на месте поисков, убедился, что отчим в таком месте не потерялся бы.
Баталов считает, что семья могла скрываться из-за угроз. Отчим за несколько недель до исчезновения вел себя необычно. В начале сентября он позвонил Даниилу и подробно расспрашивал, все ли у того в порядке с работой и не нужны ли деньги. Молодой человек предполагает, что Сергей хотел убедиться в безопасности старшего сына перед отъездом. Он допускает, что на отчима оказывалось давление, возможно, со стороны криминала.
Косвенным подтверждением новой версии для Даниила стали пропавшие паспорта. Домашних документов он не нашел, а получение новых, по его словам, не составляет труда. Баталов считает, что Сергей мог предусмотреть развитие событий и понимать, что семью начнут искать.
Версию о поездке в Таиланд Даниил отвергает — страна никогда не нравилась Ирине. Более вероятным он считает маршрут через Монголию с последующим уходом в Казахстан. Баталов уверен, что после спада внимания мать выйдет с ним на связь.
Читайте также: Новая деталь исчезновения Усольцевых: знакомый уверен, что речь идёт об убийстве.