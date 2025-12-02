В Ростовской области отразили вражескую атаку БПЛА в ночь на 2 декабря

В Ростовской области в ночь на 2 декабря зафиксировали вражескую атаку БПЛА. Об этом в своем телеграм-канале сообщил губернатор Юрий Слюсарь.
Глава региона уточнил, что беспилотники наши силы ПВО уничтожили в двух районах — в Шолоховском и Белокалитвинском.
— Люди не пострадали. Информация о последствиях уточняется, — написал он в своем официальном телеграм-канале.
Ранее «Комсомольская правда — Ростов-на-Дону» сообщала, что в результате атаки, случившейся в ночь на 25 ноября, в Таганроге погибли двое мужчин и одна женщина.
