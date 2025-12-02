В Черемховском районе три человека пострадали в аварии из-за выезда на встречку

Сейчас проводится проверка, предстоит выяснить все обстоятельства произошедшего. Полицейские также установили, что никто из пострадавших не был пристегнут ремнями безопасности. Водителей призывают соблюдать правила дорожного движения, избегать резких и опасных маневров, не превышать допустимую скорость, тем более в гололед.