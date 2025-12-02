Ричмонд
+2°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Черемховском районе три человека пострадали в аварии из-за выезда на встречку

Пассажиры и водитель не были пристегнуты ремнями безопасности.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

Страшная авария произошла в Черемховском районе вечером 1 декабря. Как сообщили КП-Иркутск в региональной Госавтоинспекции, случилось все на автодороге «Черемхово — Голуметь — Онот».

— По предварительным данным, 24-летняя девушка за рулем «Хонды Фит» выехала на встречку, где столкнулась с «Тойотой». В дорожно-транспортном происшествии травмы получили три человека — 54-летний водитель универсала и два пассажира малолитражки, — прокомментировали в пресс-службе ведомства.

Сейчас проводится проверка, предстоит выяснить все обстоятельства произошедшего. Полицейские также установили, что никто из пострадавших не был пристегнут ремнями безопасности. Водителей призывают соблюдать правила дорожного движения, избегать резких и опасных маневров, не превышать допустимую скорость, тем более в гололед.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что на трассе «Байкал» три человека пострадали в аварии с «Тойотой» и грузовиком.