В Черемховском районе три человека пострадали в аварии из-за выезда на встречку

Страшная авария произошла в Черемховском районе вечером 1 декабря. Как сообщили КП-Иркутск в региональной Госавтоинспекции, случилось все на автодороге «Черемхово — Голуметь — Онот».
— По предварительным данным, 24-летняя девушка за рулем «Хонды Фит» выехала на встречку, где столкнулась с «Тойотой». В дорожно-транспортном происшествии травмы получили три человека — 54-летний водитель универсала и два пассажира малолитражки, — прокомментировали в пресс-службе ведомства.
Сейчас проводится проверка, предстоит выяснить все обстоятельства произошедшего. Полицейские также установили, что никто из пострадавших не был пристегнут ремнями безопасности. Водителей призывают соблюдать правила дорожного движения, избегать резких и опасных маневров, не превышать допустимую скорость, тем более в гололед.
