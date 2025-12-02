ПВО ночью уничтожила 45 украинских беспилотников

«В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 45 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа: 14 — над территорией Брянской области, восемь — над территорией Краснодарского края, шесть — над территорией Республики Крым, пять — над территорией Волгоградской области, четыре — над территорией Чеченской Республики, два — над территорией Ростовской области, один — над территорией Орловской области, один — над территорией Липецкой области, один — над территорией Тверской области, три — над акваторией Черного моря», — говорится в сообщении ведомства.