Ричмонд
+2°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Силы ПВО за ночь сбили 45 вражеских дронов над территорией России

Силы российской противовоздушной обороны (ПВО РФ) за ночь ликвидировали 45 беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ) над территорией страны. Об этом во вторник, 2 декабря, сообщили в Министерстве обороны РФ.

Силы российской противовоздушной обороны (ПВО РФ) за ночь ликвидировали 45 беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ) над территорией страны. Об этом во вторник, 2 декабря, сообщили в Министерстве обороны РФ.

Так, 14 дронов уничтожили над Брянской областью, еще восемь — над территорией Краснодарского края, шесть — над Республикой Крым, пять — над Волгоградской областью.

Также четыре беспилотника сбили над территорией Чеченской Республики, два — над Ростовской областью, по одному — над Орловской, Липецкой и Тверской областями.

Помимо этого, силы ПВО зафиксировали три БПЛА над акваторией Черного моря, уточнили в Telegram-канале ведомства.

До этого в результате удара украинского беспилотника на автомобиль в селе Грузское Борисовского округа Белгородской области погибла мирная жительница, а ее супруг получил ранения.

Кроме того, 30 ноября из-за атаки беспилотников ВСУ по автомобилю в селе Мощеное Грайворонского округа Белгородской области двое мирных жителей погибли и еще один пострадал.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше