Прятавшегося три года боевика ВСУ задержали в Мариуполе

В Мариуполе в ДНР задержали скрывавшегося три года украинского военного. Об этом в понедельник, 1 декабря, сообщили в пресс-службе управления МВД по региону.
— Сотрудники Центра по противодействию экстремизму МВД по ДНР установили и задержали военного ВСУ в Мариуполе, — сказано в Telegram-канале ведомства.
Уточняется, что после начала спецоперации мужчина сразу попал в подчинение бригады «Азов»*. Задержанный сам признался в том, что ему несколько раз приходилось вести огонь по домам мирного населения.
— Около Авдеевки нас заставляли вести прицельный огонь по позициям ДНР. А также по мирным жителям, которые находились недалеко в поселке Каменка и Ясиноватой, — рассказал он.
ФСБ 20 ноября опубликовала видео задержания жителя ДНР, который намеревался отравить высокопоставленного офицера Минобороны России. На опубликованных кадрах можно заметить, как задержанный забирает бутылки с отравленным алкоголем из схрона, а потом пытается их передать офицеру.
*Запрещенная в России террористическая организация.