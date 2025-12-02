Ричмонд
Прятавшегося три года боевика ВСУ задержали в Мариуполе

В Мариуполе в ДНР задержали скрывавшегося три года украинского военного. Об этом в понедельник, 1 декабря, сообщили в пресс-службе управления МВД по региону.

— Сотрудники Центра по противодействию экстремизму МВД по ДНР установили и задержали военного ВСУ в Мариуполе, — сказано в Telegram-канале ведомства.

Уточняется, что после начала спецоперации мужчина сразу попал в подчинение бригады «Азов»*. Задержанный сам признался в том, что ему несколько раз приходилось вести огонь по домам мирного населения.

— Около Авдеевки нас заставляли вести прицельный огонь по позициям ДНР. А также по мирным жителям, которые находились недалеко в поселке Каменка и Ясиноватой, — рассказал он.

ФСБ 20 ноября опубликовала видео задержания жителя ДНР, который намеревался отравить высокопоставленного офицера Минобороны России. На опубликованных кадрах можно заметить, как задержанный забирает бутылки с отравленным алкоголем из схрона, а потом пытается их передать офицеру.

*Запрещенная в России террористическая организация.