В районе Башкирии пятеро мужчин заблудились в лесу.

Собираясь в лес, всегда сообщайте родным точный маршрут и время возвращения. Возьмите с собой полностью заряженный телефон, запас воды, спички, свисток и яркую одежду. Оставайтесь на месте, если поняли, что заблудились: выходите на открытое пространство, подавайте сигналы свистком (он слышен дальше голоса) и звоните по номеру 112.