В районе Башкирии пятеро мужчин заблудились в лесу.

Вчера вечером в Нуримановском районе пятеро мужчин заблудились в лесу, сообщает госкомитет РБ по ЧС. Ночью они были найдены спасателями, их эвакуировали до села Красный Ключ, в медицинской помощи они не нуждались.
Собираясь в лес, всегда сообщайте родным точный маршрут и время возвращения. Возьмите с собой полностью заряженный телефон, запас воды, спички, свисток и яркую одежду. Оставайтесь на месте, если поняли, что заблудились: выходите на открытое пространство, подавайте сигналы свистком (он слышен дальше голоса) и звоните по номеру 112.