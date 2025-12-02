Ричмонд
В районе Башкирии пятеро мужчин заблудились в лесу.

Источник: госкомитет РБ по ЧС / госкомитет РБ по ЧС

Вчера вечером в Нуримановском районе пятеро мужчин заблудились в лесу, сообщает госкомитет РБ по ЧС. Ночью они были найдены спасателями, их эвакуировали до села Красный Ключ, в медицинской помощи они не нуждались.

Собираясь в лес, всегда сообщайте родным точный маршрут и время возвращения. Возьмите с собой полностью заряженный телефон, запас воды, спички, свисток и яркую одежду. Оставайтесь на месте, если поняли, что заблудились: выходите на открытое пространство, подавайте сигналы свистком (он слышен дальше голоса) и звоните по номеру 112.