В Таганроге из-за атаки БПЛА полностью утрачены 9 квартир

В Таганроге Ростовской области специалисты продолжают ликвидировать последствия вражеских беспилотных атак. Как сообщила глава города Светлана Камбулова, первоначально было установлено, что пострадала 451 квартира. Чуть позже поступили еще сообщения.
— И эта цифра увеличилась, — отметила Светлана Камбулова.
А девять квартир полностью утрачены.
— Продолжаем ликвидацию последствий вражеских воздушных атак, которые произошли на прошлой неделе. Объем работ большой. Специалисты комиссии по оценке ущерба продолжают поквартирный обход. Уже обследованы 283 квартиры. Стараемся выполнить эту работу оперативно, — сообщила глава Таганрога.
Отметим, жителям Таганрога, пострадавшим от БПЛА, окажут материальную поддержку. 635 человек подали заявление на единовременную выплату, а еще 20 — на оказание финансовой помощи за полную утрату имущества.
Подпишись на нас в МАХ и в Telegram!
Читайте также.
27 ноября в Таганроге простились с погибшими при атаке БПЛА.
Повреждены дома, эвакуируют студентов: После атаки БПЛА на Таганрог 29 ноября дрон упал в центре города, работают саперы.