В Орловской области после атаки БПЛА произошел пожар на объектах ТЭК

МОСКВА, 2 дек — РИА Новости. Возгорание на объектах топливно-энергетического комплекса произошло в Орловской области после атаки БПЛА, пострадавших нет, сообщил губернатор Андрей Клычков.

Источник: © РИА Новости

«Ночью Орловская область вновь подверглась атаке БПЛА, в результате которой произошло возгорание на объектах топливно-энергетического комплекса в Ливенском районе», — написал Клычков в своем Telegram-канале.

Он добавил, что пострадавших нет, на месте происшествия работают сотрудники МЧС, проводятся необходимые мероприятия по ликвидации последствий.

