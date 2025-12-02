Мошенники пытаются обмануть хабаровчан обещанием удвоить деньги

— Важно понимать, что программа государственного софинансирования пенсий больше не принимает новых участников. Приём завершился 31 декабря 2014 года. Участвовать в ней могли только те, кто подал заявление в период с 1 октября 2008 года по 31 декабря 2014 года и внёс первый взнос до 31 января 2015 года, — объяснили в управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ.