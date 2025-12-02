Мошенники пытаются обмануть хабаровчан обещанием удвоить деньги

Мгновенное удвоение средств и быстрые выплаты обещают мошенники российским пенсионерам. В свою очередь в МВД предупреждают жителей старшего возраста: это очередная приманка, чтобы отобрать у потенциальной жертвы деньги, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
Перевести пенсионные накопления и сбережения пожилым россиянам предлагают в «программу долгосрочных сбережений» или «программу государственного софинансирования пенсий».
— Важно понимать, что программа государственного софинансирования пенсий больше не принимает новых участников. Приём завершился 31 декабря 2014 года. Участвовать в ней могли только те, кто подал заявление в период с 1 октября 2008 года по 31 декабря 2014 года и внёс первый взнос до 31 января 2015 года, — объяснили в управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ.
Что касается программы долгосрочных сбережений, в ведомстве рассказали, что работает она только через лицензированные негосударственные пенсионные фонды (НПФ). То есть заключить договор можно в офисе фонда или на его официальном сайте. А вот предложения оформить долгосрочное сбережение по телефону, в мессенджере или на стороннем сайте — говорит о мошенничестве.
— Государственные органы не звонят гражданам с предложениями участвовать в финансовых программах и не запрашивают паспортные, СНИЛС или иные личные данные дистанционно. Поэтому, если вам поступило подозрительное предложение — не сообщайте свои данные, не переходите по ссылкам и свяжитесь с правоохранительными органами или близкими для проверки информации, — подытожили в управлении МВД России.