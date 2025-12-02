При пожаре шаурмичной в Братске пострадал человек

Инцидент произошел в жилом районе Энергетик по улице Гиндина у торгового центра «Инва» 1 декабря. Сигнал о возгорании павильона на пульт дежурного поступил в 10:22. Спустя несколько минут пожарные были на месте. К этому времени внутри небольшого павильона, в котором находилось кафе быстрого питания, полыхал огонь, из окон шли клубы дыма.