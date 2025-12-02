Ричмонд
+2°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

При пожаре шаурмичной в Братске пострадал человек

В Братске пострадал владелец шаурмичной во время пожара, который в ней произошел. Об этом сообщает информационное агентство «ТК Город».

Источник: ТК Город

Инцидент произошел в жилом районе Энергетик по улице Гиндина у торгового центра «Инва» 1 декабря. Сигнал о возгорании павильона на пульт дежурного поступил в 10:22. Спустя несколько минут пожарные были на месте. К этому времени внутри небольшого павильона, в котором находилось кафе быстрого питания, полыхал огонь, из окон шли клубы дыма.

К прибывшей бригаде скорой помощи обратился травмированный владелец павильона. У него диагностировали ожог правой руки. От госпитализации он отказался.

К 13:15 пожар в павильоне на площади 30 квадратных метров был ликвидирован. Предварительная причина возгорания — короткое замыкание электропроводки.