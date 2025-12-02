ПВО сбила почти полсотни дронов над Россией, часть атак пришлась на Чечню

Российская ПВО сбила 45 дронов противника за ночь.
Российские средства ПВО за ночь уничтожили 45 беспилотников, причем часть беспилотников была поражена над территорией Чеченской республики. Об этом сообщает Минобороны РФ.
«В течение ночи средствами ПВО перехвачены и уничтожены 45 украинских дронов самолетного типа», — уточняет военное министерство в своем telegram-канале. Четыре дроны были поражены на Чечней.
Наибольшее количество дронов сбили над Брянской областью — 12 штук. Восемь БПЛА поразили над Краснодарским краем, шесть — над Крымом. Над Волгоградской областью — 5, над Ростовской областью — 2, по одному — над Орловской, Липецкой и Тверской областями, еще три — над акваторией Черного моря.
Накануне российская ПВО за ночь сбила 32 украинских беспилотника. Дроны были уничтожены над территориями нескольких российских регионов и над акваторией Азовского моря. Тогда над Белгородской, Брянской, Новгородской, Ростовской областями и Краснодарским краем было уничтожено по четыре БПЛА.