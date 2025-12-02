За ночь ПВО уничтожила 45 украинских дронов в девяти регионах России

Четырнадцать дронов были сбиты в Брянской области, восемь уничтожили в Краснодарском крае, ещё шесть — над Крымом. Пять БПЛА ликвидированы в Волгоградской области, четыре — в Чеченской Республике, два — в Ростовской области, по одному — в Орловской, Липецкой и Тверской областях. Ещё три летательных аппарата уничтожили над Чёрным морем.
Для свободной работы ПВО временно вводились ограничения в семи аэропортах России. Сейчас воздушные гавани в Тамбове, Владикавказе, Грозном, Махачкале, Краснодаре, Нальчике и Магасе вернулись к работе в штатном режиме.
