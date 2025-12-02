Ричмонд
За ночь ПВО уничтожила 45 украинских дронов в девяти регионах России

Силы противовоздушной обороны России за минувшую ночь уничтожили и перехватили 45 украинских беспилотников. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Источник: Life.ru

Четырнадцать дронов были сбиты в Брянской области, восемь уничтожили в Краснодарском крае, ещё шесть — над Крымом. Пять БПЛА ликвидированы в Волгоградской области, четыре — в Чеченской Республике, два — в Ростовской области, по одному — в Орловской, Липецкой и Тверской областях. Ещё три летательных аппарата уничтожили над Чёрным морем.

Для свободной работы ПВО временно вводились ограничения в семи аэропортах России. Сейчас воздушные гавани в Тамбове, Владикавказе, Грозном, Махачкале, Краснодаре, Нальчике и Магасе вернулись к работе в штатном режиме.

Больше актуальных событий в режиме реального времени — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.

