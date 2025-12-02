В Амурской области пресекли незаконную добычу угля на 65 миллионов рублей

На месте происхождения изъяли технику, которую использовали для незаконной деятельности. Среди нее — экскаватор, два бульдозера и два грузовика. Также правоохранители конфисковали крупную партию уже добытого бурого угля. Всё это теперь является вещественными доказательствами.