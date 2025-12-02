В Амурской области пресекли незаконную добычу угля на 65 миллионов рублей

В Амурской области остановлена деятельность группы «черных копателей», незаконно добывавших уголь на сумму свыше 65 миллионов рублей. Об этом сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк в своем Telegram-канале.
По информации Волк, в результате масштабной операции выяснилось, что злоумышленники добывали бурый уголь без каких-либо разрешений. Они не имели ни лицензии, ни договоров на использование земельного участка.
В результате их действий было извлечено более 18 тысяч кубометров полезного ископаемого. Предварительный ущерб государству превысил 65 миллионов рублей.
На месте происхождения изъяли технику, которую использовали для незаконной деятельности. Среди нее — экскаватор, два бульдозера и два грузовика. Также правоохранители конфисковали крупную партию уже добытого бурого угля. Всё это теперь является вещественными доказательствами.
По факту происшествия возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Сейчас проводятся следственные действия и оперативно-разыскные мероприятия. Их цель — установить все обстоятельства дела и задержать организатора преступной группы, а также его сообщников. Расследование продолжается.
