В Амурской области пресекли незаконную добычу угля на 65 миллионов рублей

Правоохранители изъясли у «черных копателей» 18 тысяч кубометров угля.

Источник: Комсомольская правда

В Амурской области остановлена деятельность группы «черных копателей», незаконно добывавших уголь на сумму свыше 65 миллионов рублей. Об этом сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк в своем Telegram-канале.

По информации Волк, в результате масштабной операции выяснилось, что злоумышленники добывали бурый уголь без каких-либо разрешений. Они не имели ни лицензии, ни договоров на использование земельного участка.

В результате их действий было извлечено более 18 тысяч кубометров полезного ископаемого. Предварительный ущерб государству превысил 65 миллионов рублей.

На месте происхождения изъяли технику, которую использовали для незаконной деятельности. Среди нее — экскаватор, два бульдозера и два грузовика. Также правоохранители конфисковали крупную партию уже добытого бурого угля. Всё это теперь является вещественными доказательствами.

По факту происшествия возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Сейчас проводятся следственные действия и оперативно-разыскные мероприятия. Их цель — установить все обстоятельства дела и задержать организатора преступной группы, а также его сообщников. Расследование продолжается.

Ранее в Дагестане сотрудники правоохранительных органов пресекли деятельность ОПГ из числа работников Отделения фонда пенсионного и социального страхования. 17 человек были причастны к схеме разворовывания бюджетных средств.

