Раскрыты подробности дела о жестоком избиении школьников в российском регионе

В Приморском крае устанавливают обстоятельства жёсткого нападения на двух шестиклассников. К избиению, по данным следствия, привела просьба их одноклассницы, решившей «проучить» ребят руками взрослых приятелей.
Инцидент произошёл в городе Фокино. Ученица 6-го класса пожаловалась 18-летнему знакомому, что одноклассники её «достают». Молодой человек собрал приятелей и отправился к школе. Там группа подкараулила 12-летних братьев-близнецов, отвела их в сторону и напала, передает телеграм-канал Amur Mash.
В итоге один мальчик получил серьёзные травмы — перелом носа, выбитый передний зуб и сильный ушиб глаза. Сейчас он находится в больнице Находки. Второй школьник пытался вмешаться и тоже получил удар, но сумел восстановиться дома без госпитализации. Известно, что накануне «защитник» уже избил ещё одного ученика, который, по словам девочки, её обижал.
Студента удалось быстро задержать. Он признал вину и выразил раскаяние. Школьница же заявила, что её просьба была «шуткой». Однако дело приобрело официальный ход: материалы переданы в прокуратуру, полиция ведёт проверку.
