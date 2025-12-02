Раскрыты подробности дела о жестоком избиении школьников в российском регионе

В итоге один мальчик получил серьёзные травмы — перелом носа, выбитый передний зуб и сильный ушиб глаза. Сейчас он находится в больнице Находки. Второй школьник пытался вмешаться и тоже получил удар, но сумел восстановиться дома без госпитализации. Известно, что накануне «защитник» уже избил ещё одного ученика, который, по словам девочки, её обижал.