Под Ростовом из-за тумана произошла тройная авария, есть раненые

В Красносулинском районе Ростовской области на автодороге «Новошахтинск-Гуково» случилась серьезная авария. Как рассказали в региональной ГАИ, 41-летний водитель «Хайма М3», по предварительным данным, пошел на обгон, но из-за тумана не рассчитал дистанцию. В результате он врезался в «Чери — М 11», а та, в свою очередь, в грузовик.
В результате пострадали водители седанов.
— Сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства произошедшего. Госавтоинспекция Ростовской области призывает водителей во время тумана снизить скорость и держать безопасную дистанцию, включать ближний свет фар или противотуманки и избегать резких маневров и обгонов, — сказали в профильном ведомстве.
