Под Ростовом из-за тумана произошла тройная авария, есть раненые

В Красносулинском районе Ростовской области на автодороге «Новошахтинск-Гуково» случилась серьезная авария. Как рассказали в региональной ГАИ, 41-летний водитель «Хайма М3», по предварительным данным, пошел на обгон, но из-за тумана не рассчитал дистанцию. В результате он врезался в «Чери — М 11», а та, в свою очередь, в грузовик.