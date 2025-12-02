Ричмонд
Под Ростовом из-за тумана произошла тройная авария, есть раненые

Под Ростовом в тройном ДТП пострадали два человека.

Источник: Комсомольская правда

В Красносулинском районе Ростовской области на автодороге «Новошахтинск-Гуково» случилась серьезная авария. Как рассказали в региональной ГАИ, 41-летний водитель «Хайма М3», по предварительным данным, пошел на обгон, но из-за тумана не рассчитал дистанцию. В результате он врезался в «Чери — М 11», а та, в свою очередь, в грузовик.

В результате пострадали водители седанов.

— Сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства произошедшего. Госавтоинспекция Ростовской области призывает водителей во время тумана снизить скорость и держать безопасную дистанцию, включать ближний свет фар или противотуманки и избегать резких маневров и обгонов, — сказали в профильном ведомстве.

