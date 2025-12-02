Жителя Самары оштрафовали за самовольный запуск дрона над Сызранью

По данным проверки, проведённой Сызранской транспортной прокуратурой, житель Самары в сентябре 2025 года запустил квадрокоптер прямо над городом. С помощью дрона он собирался снять техническое состояние кровли ремонтируемого здания. Задача, казалось бы, мирная — но выполненная с грубым нарушением законодательства.
Разрешения на полёт ни в местной администрации, ни в службах организации воздушного движения мужчина не получил. Фактически его беспилотник поднялся в небо «самовольно», что создаёт потенциальную угрозу для других участников воздушного движения и может привести к аварийным ситуациям. Прокуратура подчёркивает: несанкционированный запуск дрона способен поставить под угрозу не только инфраструктуру, но и безопасность людей.
По итогам проверки Ространснадзор привлёк владельца квадрокоптера к административной ответственности по ч. 2 ст. 11.4 КоАП РФ. Штраф — 30 тысяч рублей. Уплата штрафа сейчас находится под контролем прокуратуры.
В надзорном ведомстве напоминают: использование беспилотников строго регулируется, и запуск даже небольшого бытового квадрокоптера без уведомлений и разрешений считается нарушением воздушного законодательства.
Также, напомним, что 22 ноября Сызрань пострадала от атаки вражеских БПЛА. Тогда погибло 3 человека. Еще один получил ранения.