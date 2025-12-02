Ричмонд
+2°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Минобороны назвало число сбитых над Ростовской областью БПЛА в ночь на 2 декабря

В ночь на 2 декабря в небе над Ростовом сбили два БПЛА.

Источник: Комсомольская правда

В Ростовской области в ночь на 2 декабря вновь работали наши силы ПВО. Как сообщил глава Донского края Юрий Слюсарь, атаке подверглись два района — Шолоховский и Белокалитвинский.

По словам губернатора, люди не пострадали. В свою очередь, в министерстве обороны РФ уточнили, что над нашим регионом были перехвачены и уничтожены два беспилотника.

Над акваторией Черного моря сбили три БПЛА, над Крымом — шесть, над Краснодарским краем — восемь, над Волгоградской областью — пять. Всего по стране в ночь на 2 декабря были уничтожены 45 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.

Подпишись на нас в МАХ и в Telegram!

Читайте также.

В Ростовской области отразили вражескую атаку БПЛА в ночь на 2 декабря.

Повреждены дома, эвакуируют студентов: После атаки БПЛА на Таганрог 29 ноября дрон упал в центре города, работают саперы.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше