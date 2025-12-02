Минобороны назвало число сбитых над Ростовской областью БПЛА в ночь на 2 декабря

В Ростовской области в ночь на 2 декабря вновь работали наши силы ПВО. Как сообщил глава Донского края Юрий Слюсарь, атаке подверглись два района — Шолоховский и Белокалитвинский.
По словам губернатора, люди не пострадали. В свою очередь, в министерстве обороны РФ уточнили, что над нашим регионом были перехвачены и уничтожены два беспилотника.
Над акваторией Черного моря сбили три БПЛА, над Крымом — шесть, над Краснодарским краем — восемь, над Волгоградской областью — пять. Всего по стране в ночь на 2 декабря были уничтожены 45 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.
Подпишись на нас в МАХ и в Telegram!
Читайте также.
В Ростовской области отразили вражескую атаку БПЛА в ночь на 2 декабря.
Повреждены дома, эвакуируют студентов: После атаки БПЛА на Таганрог 29 ноября дрон упал в центре города, работают саперы.