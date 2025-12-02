В Приамурье пресекли деятельность «черных копателей»

Эксперты подсчитали, что группа добыла более 18 тысяч кубометров угля, это нанесло ущерб государству в размере более 65 миллионов рублей. Ущерб был причинён Департаменту по недропользованию по Дальневосточному федеральному округу. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 158 УК РФ (кража), добавила Ирина Волк.