Российские силы ПВО уничтожили 45 украинских дронов в ночь на 2 декабря

Российские силы противовоздушной обороны за минувшую ночь отразили масштабную атаку беспилотников, уничтожив 45 украинских беспилотников самолетного типа над девятью регионами страны. Об этом сообщило Министерство обороны РФ.
Наибольшее количество целей было нейтрализовано в небе над Брянской областью и Краснодарским краем. Там силы ПВО сбили четырнадцать и восемь аппаратов, соответственно.
Также удары были отражены над Крымом, Волгоградской областью и Чеченской Республикой. Над акваторией Черного моря уничтожили еще три беспилотных летательных аппарата.
Несколько дронов были перехвачены и над другими областями, включая Ростовскую, Орловскую, Липецкую и Тверскую.
Ранее губернатор Дмитрий Миляев сообщил, что один украинский дрон был ликвидирован в Тульской области. По его словам, уничтожение этой цели было осуществлено подразделениями ПВО Министерства обороны России в ходе их боевой работы.