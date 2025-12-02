Прикамский предприниматель арестован по обвинениям в особо тяжких преступлениях против несовершеннолетних

Как считает следствие, преступления он совершал в собственном кафе на территории Большесосновского округа, где имелась тайная комната. Туда злоумышленник заманивал несовершеннолетних девушек и склонял их к употреблению синтетических наркотиков. Как минимум один раз он совершил преступление против половой неприкосновенности ребенка, который употребил наркотики.
В конце ноября Сергей Шилов был задержан сотрудниками уголовного розыска при силовой поддержке Росгвардии. Он находился у знакомой, с которой несколько дней употреблял наркотические вещества. Расследованием предполагаемых преступлений занимается первый отдел по расследованию особо важных уголовных дел СУ СКР по Пермскому краю. Следователи провели обыски в нескольких квартирах, частных домах и кафе. Также изучается содержимое ноутбуков, телефонов и других носителей информации.
Суд избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу. Следствие проверяет обвиняемого на причастность к другим преступлениям.