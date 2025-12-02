Ричмонд
«Обжег руки и испортил хорошие кроссовки»: в Челябинской области шестиклассники потушили пожар

В Лазурном Красноармейского района дети своими силами потушили пожар.

Источник: Комсомольская правда

Шестиклассники Руслан Юсупов и Богдан Паклин гуляли по улице осенним днем и увидели, как горит мусорная площадка.

Школьники вызвали по телефону пожарных. Но те как раз тушили пламя в другом месте и не могли срочно приехать.

Тогда дети принялись забрасывать огонь ветками и затаптывать ногами. Им удалось предотвратить серьезный пожар. Приехавшие наконец профессионалы из пожарной части одобрили действия школьников. Позже они попросили главу поселения и директора школы наградить мальчишек. Шестиклассникам вручили благодарственные письма.

— По словам матери Богдана Паклина, во время тушения возгорания мальчик обжег руки, испортил хорошие кроссовки и спас из огня щенка. Принес его домой, оказал необходимую помощь, а потом нашел ему хозяина, — рассказали в Противопожарной службе Челябинской области.