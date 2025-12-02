В Ростовской области за сутки произошли 10 пожаров

В Ростовской области минувшие сутки выдались для сотрудников регионального МЧС довольно напряженными. Как рассказали в ведомстве, спасатели выезжали на борьбу с 10 техногенными пожарами и спасли от огня двоих дончан.
Также сотрудники экстренной службы первого декабря устраняли последствия одной аварии.
— Всего же на происшествия выезжали 112 человек, в работе задействовали 28 единиц спецтехники, — сказали в ведомстве.
