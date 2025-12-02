Бывшую девушку российского рэпера признали виновной в афере на ₽23 млн

В Екатеринбурге завершилось разбирательство по делу Яны Макаровой, бывшей девушки рэпера Гуфа. Суд признал её виновной в крупном мошенничестве и вынес приговор, связанный с хищением значительной суммы у местного бизнесмена.
Академический районный суд назначил Макаровой 5 лет лишения свободы в колонии общего режима. Однако исполнение наказания отсрочили до достижения её дочерью 14-летнего возраста. В пользу потерпевшего также взыскали 23 млн рублей, передает URA.RU.
Уголовное дело получило огласку в 2024 году. Тогда Макарову задержали у торгового центра «Фан Фан» во время получения 1 млн рублей от предпринимателя, которого она, по версии следствия, шантажировала. Девушка утверждала, что родила от него ребёнка и требовала деньги за молчание. В случае отказа угрожала обнародовать историю «брошенной матери».
Расследование установило, что у пары детей не было, а представленное свидетельство о рождении оказалось подделкой. По данным источников, под предлогом «алиментов» и поддержки ребёнка Макарова могла забрать у мужчины около 23 млн рублей.
