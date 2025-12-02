Бывшую девушку российского рэпера признали виновной в афере на ₽23 млн

Уголовное дело получило огласку в 2024 году. Тогда Макарову задержали у торгового центра «Фан Фан» во время получения 1 млн рублей от предпринимателя, которого она, по версии следствия, шантажировала. Девушка утверждала, что родила от него ребёнка и требовала деньги за молчание. В случае отказа угрожала обнародовать историю «брошенной матери».