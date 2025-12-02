В Нижней Туре осудили мошенницу, обманувшую 39 человек

В Нижней Туре вынесли приговор лже-туроператору, которая обманула 39 человек на 3,2 миллиона рублей. Суд установил, что Светлана Ставрова, являясь индивидуальным предпринимателем, с марта 2021 года по сентябрь 2023 года работала в сфере туристических услуг.
— Создавая видимость оказания услуг в сфере туризма, она похитила денежные средства клиентов, изначально намереваясь исполнять принятые на себя обязательства по бронированию и приобретению путевок, — сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.
От действий Ставровой пострадали 39 человек, в сумме потеряв 3,2 миллиона рублей. Свою вину она полностью признала.
Нижнетуринский городской суд признал Ставрову виновной в совершении преступления по частям 2, 3 статьи 159 УК РФ «Мошенничество в крупном размере с использованием служебного положения». Ее приговорили к пяти годам колонии общего режима и запретили заниматься туристической деятельностью на два с половиной года.
Также суд постановил отсрочить отбывание наказание до момента достижения ребенком Ставровой 14-летнего возраста. Кроме этого, Ставрова обязана возместить пострадавшим причиненный ущерб.