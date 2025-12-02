В Нижней Туре осудили мошенницу, обманувшую 39 человек

Нижнетуринский городской суд признал Ставрову виновной в совершении преступления по частям 2, 3 статьи 159 УК РФ «Мошенничество в крупном размере с использованием служебного положения». Ее приговорили к пяти годам колонии общего режима и запретили заниматься туристической деятельностью на два с половиной года.