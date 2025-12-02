Ричмонд
+2°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Бывшую девушку Гуфа Макарову приговорили к пяти годам тюрьмы за мошенничество

Экс-возлюбленную рэпера Гуфа (настоящее имя Алексей Долматов — прим. «ВМ») Яну Макарову, укравшую 23 миллиона рублей, признали виновной по делу о мошенничестве.

Экс-возлюбленную рэпера Гуфа (настоящее имя Алексей Долматов — прим. «ВМ») Яну Макарову, укравшую 23 миллиона рублей, признали виновной по делу о мошенничестве.

Приговор выносил Академический районный суд Екатеринбурга. В прениях государственный обвинитель запрашивал для девушки наказание в виде лишения свободы на пять лет.

Так, судья приговорил Макарову к пяти годам тюрьмы, однако наказание отсрочили до 14-летия ее дочери. В пользу потерпевшего также взыскали 23 миллиона рублей, передает Ura.ru.

Не всегда истории отношений с музыкантами заканчиваются мошенничеством, бывают и трагичные случаи. Так, вдову рэпера Энди Картрайта (настоящее имя — Александр Юшко) Марину Кохал приговорили к 12,5 года тюремного заключения за убийство мужа.