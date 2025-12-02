Бывшую девушку Гуфа Макарову приговорили к пяти годам тюрьмы за мошенничество

Экс-возлюбленную рэпера Гуфа (настоящее имя Алексей Долматов — прим. «ВМ») Яну Макарову, укравшую 23 миллиона рублей, признали виновной по делу о мошенничестве.
Приговор выносил Академический районный суд Екатеринбурга. В прениях государственный обвинитель запрашивал для девушки наказание в виде лишения свободы на пять лет.
Так, судья приговорил Макарову к пяти годам тюрьмы, однако наказание отсрочили до 14-летия ее дочери. В пользу потерпевшего также взыскали 23 миллиона рублей, передает Ura.ru.
Не всегда истории отношений с музыкантами заканчиваются мошенничеством, бывают и трагичные случаи. Так, вдову рэпера Энди Картрайта (настоящее имя — Александр Юшко) Марину Кохал приговорили к 12,5 года тюремного заключения за убийство мужа.