Бывшую девушку Гуфа Макарову приговорили к пяти годам тюрьмы за мошенничество

Не всегда истории отношений с музыкантами заканчиваются мошенничеством, бывают и трагичные случаи. Так, вдову рэпера Энди Картрайта (настоящее имя — Александр Юшко) Марину Кохал приговорили к 12,5 года тюремного заключения за убийство мужа.