Shot: Женщина продала ветхую квартиру и потребовала ее обратно после ремонта

По словам Александра, перед покупкой он несколько раз уточнял у владелицы, не действует ли она под давлением мошенников. Пенсионерка уверяла, что решение полностью ее. Мужчина оформил сделку и вложил свыше двух миллионов рублей в ремонт: выровнял пол, стены и потолок.