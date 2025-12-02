Shot: Женщина продала ветхую квартиру и потребовала ее обратно после ремонта

Пенсионерка по «схеме Долиной» продала ветхую квартиру, дождалась ремонта от новых хозяев и затем потребовала жилье назад. Об этом сообщает Shot.
В этот раз в ситуацию попал москвич Александр. Полтора года назад он купил однокомнатную квартиру площадью 33 квадратных метра на Нагатинской набережной за девять миллионов рублей. Жилье было в плохом состоянии: проваленный пол вел прямо в подвал, стены также требовали серьезной переделки.
По словам Александра, перед покупкой он несколько раз уточнял у владелицы, не действует ли она под давлением мошенников. Пенсионерка уверяла, что решение полностью ее. Мужчина оформил сделку и вложил свыше двух миллионов рублей в ремонт: выровнял пол, стены и потолок.
Когда работы почти завершились, бывшая хозяйка появилась снова и подала иск с требованием признать сделку недействительной. Она заявила, что якобы стала жертвой мошенников, не собиралась продавать квартиру и передала им два миллиона рублей. Пенсионерка предложила вернуть покупателю стоимость квартиры, но частями — по две-три тысячи рублей с пенсии, передает Telegram-канал.
Схема, которым попробовалась воспользоваться пенсионерка, называется «эффект Долиной». Что это за феномен и как он изменил рынок недвижимости, разбиралась «Вечерняя Москва».